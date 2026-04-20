Москвичи предпочли поездки по России на майские праздники

Москвичи чаще выбирают поездки по России на майские праздники — 81 процент бронирований отелей и апартаментов зафиксировано внутри страны. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Самым популярными направлениями стали Санкт-Петербург и Ленинградская область (19 процентов бронирований), Москва и Подмосковье (10 процентов), Краснодарский край (9 процентов), Нижегородская и Ярославская области, а также Татарстан (6 процентов).

Среди зарубежных направлений лидируют Белоруссия, Турция и Франция. При этом средняя стоимость ночи в двух последних странах снизилась и сейчас составляет 13,7 тысячи и 17,6 тысячи рублей соответственно. Для семьи из четырeх человек средняя цена за ночь в отелях и апартаментах — 11,1 тысячи рублей.

