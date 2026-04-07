Москвичка из-за нервного срыва выбросила из окна собаку

В Москве нервный срыв привел женщину к тому, что она выбросила собаку из окна седьмого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Инцидент произошел в ЖК бизнес-класса «Level Причальный». По словам очевидцев, после того, как женщина выбросила питомца, она вышла на карниз и смотрела на тело собаки. До того, как на место прибыли врачи и полицейские, вернуться в квартиру хозяйку питомца уговаривали соседи.

По данным канала, женщину доставили в больницу.