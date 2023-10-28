Москвичка решила последовать примеру Анжелины Джоли и лишилась груди

У москвички почернела грудь после операции в столичной клинике, сообщает Telegram-канал Shot. Женщине предложили обезопасить себя от рака и удалить молочные железы.

По имеющейся информации, несколько лет назад женщине удалили злокачественную опухоль в груди, но в этом году она столкнулась с рецидивом. После этого пациентка обратилась в клинику, где ей предложили удалить две молочные железы вместо одной и вставить на их место импланты.

Наутро после операции грудь почернела и поднялась высокая температура. Однако пациентку отпустили домой, порекомендовав мазать раны зеленкой и мазью «Финалгон». Через два месяца сосок на одной из грудей сгнил, и женщине провели новую операцию в другой клинике. Там ей заменили имплант и пересадили часть кожи со спины на грудь.

По словам пострадавшей, ее состояние после всех медицинских манипуляций ухудшается. Она также намерена добиваться возбуждения уголовного дела по статье «Халатность» и взыскания денежной компенсации со столичной клиники.

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