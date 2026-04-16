Москвичка обратилась к юристам за помощью и отсудила у них 250 тысяч рублей

Жительница Москвы обратилась в юридическое агентство за помощью в банкротстве, но в итоге отсудила у него свыше 250 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, женщина оформила услугу «банкротство физлица под ключ» и заплатила за нее почти 80 тысяч рублей. Спустя восемь месяцев она начала подозревать, что компания специально затягивает процедуру, и расторгла с ней договор.

Однако агентство в ответ попыталось саботировать ближайшее судебное заседание и, не имея на то право, попросило суд закрыть ее дело, на что получило отказ. Москвичка обратилась к другому юристу и успешно довела процедуру до конца. В то же время она отсудила у обманувшей ее компании свыше 250 тысяч рублей.

