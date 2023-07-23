Москвичка открыла ювелирный бизнес возлюбленному и лишилась сотен тысяч рублей

Жительница Москвы открыла своему возлюбленному, с которым познакомилась в дейтинг-приложении, ювелирный бизнес в столице и потеряла сотни тысяч рублей, сообщает «Осторожно, Москва».

При знакомстве мужчина рассказал 42-летней россиянке, что занимается ювелирными украшениями. У них завязался роман, и возлюбленные начали жить вместе в квартире, где женщина проживала со своим сыном. В это время ювелирный мастер предложил женщине открыть бизнес, но только на ее имя, так как у него не было российского паспорта.

Москвичка согласилась, вложила в открытие мастерской около миллиона рублей, дав мужчине их в долг, а также передала ему целую коллекцию украшений: что-то на переплавку, другие — на ремонт. Вот уже несколько месяцев мужчина не отдает своей подруге ни ее украшения, ни долг за открытие мастерской. На соответствующий вопрос он заявил, что часть украшений уже сдал в ломбард. После этого она обратилась в полицию.

Ранее мошенница обманула москвичку на 310 тысяч рублей, сделав ей таро-расклад.