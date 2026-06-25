Москвичка получила сильнейший ожог во время процедуры в зоне бикини

Москвичка получила сильнейший ожог во время процедуры по отбеливанию зоны бикини в одной из столичных клиник. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам пострадавшей, процедура была очень болезненной, но мастер продолжил сеанс. Вскоре у женщины образовались огромные волдыри с жидкостью. «Я кричала, не нужно было даже говорить, что мне больно. На следующий день начали появляться волдыри. <…> Жидкости становилось все больше — приходилось отдирать белье и одежду, чтобы сходить в туалет», — рассказала собеседница телеканала.

В клинике пострадавшей предложили в качестве компенсации три сеанса массажа. Девушка написала заявление в полицию.

Позже выяснилось, что аппарат, на котором проводилась процедура, был ввезен в Россию нелегально, а специалист не обучался у официального дистрибьютора.

Ранее в подмосковном Долгопрудном медики спасли мужчину с пересаженным сердцем после инфаркта. Сейчас пациент находится дома и чувствует себя хорошо. Его состояние стабильно.