Москвичка пользовалась спреем от насморка и прожгла дыру в носовой перегородке

Москвичка пользовалась спреем от насморка в течение трех лет и прожгла дыру в носовой перегородке. Об этом пишет Baza.

Девушка использовала назальный спрей во время простуды и привыкла к нему. О том, куда следует направлять дозатор, она не задумывалась, а просто впрыскивала капли на носовую перегородку. Со временем у москвички появились постоянная сухость в носу и кровавые корки.

Врач, обследовавший пациентку, обнаружил у нее отверстие в носовой перегородке. Почувствовать его можно было на ранней стадии, пока он был маленьким и нос «свистел». Однако после увеличения симптом пропал. Исправить ситуацию может лишь операция.

Врач Каран Баширов рассказал, что за последние годы число пациентов с зависимостью от капель увеличивается. Многие обращаются за помощью уже с медикаментозным ринитом — состоянием, при котором дышать без препарата невозможно.

Ранее врачи наро-фоминской больницы достали из носа пациента полип размером с финик.