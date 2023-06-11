Москвичка распылила перцовый баллончик на представлении в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Как стало известно, жительнице столицы не понравилось, что администратор не позволил снимать ее 16-летней дочери балет «Лебединое озеро» на смартфон. Тогда женщина начала конфликт с работником заведения и распылила содержимое перцового баллончика ему в лицо.

Сообщается, что от содержимого баллончика у зрителей и актеров начался кашель, представление остановили. Троим пострадавшим потребовалась медицинская помощь, москвичку задержали и составили на нее протокол о мелком хулиганстве, ее дочь, по предварительным данным, временно отправили в социальный приют.

Ранее в Подмосковье разборки автомобилиста с битой и таксиста попали на видео.