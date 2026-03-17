Москвичка разрешила аферистам забрать десятки миллионов родительских денег

Молодая жительница Москвы стала жертвой мошенников и отдала им деньги и драгоценности родителей на 106 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе МВД.

19-летнюю горожанку запугали тем, что от ее имени якобы финансируются террористы. По результатам телефонных разговоров девушка впустила в свою квартиру «официальных представителей». Под видом проверки документов и декларирования имущества злоумышленники взломали два сейфа, похитив оттуда наличные, люксовые часы и ювелирные изделия.

На данный момент правоохранители нашли четверых подозреваемых в возрасте от 21 до 28 лет. Они отправлены под арест. На данный момент у них удалось изъять имущества только на 51 миллион рублей.

Ранее московская пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки. 80-летняя женщина обналичила свои деньги и купила 14 слитков.