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Опубликовано 08 июля 2026, 17:52
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Москвичка родила 16-го ребенка

Москвичка Елена Ильючик родила 16-го ребенка.
Москвичка родила 16-го ребенка
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москвичка Елена Ильючик родила 16-го ребенка. Мальчик появился на свет в роддоме ГКБ № 29. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Малыш весом 4200 граммов и ростом 56 сантиметров стал девятым сыном в семье. Также у супругов подрастают семь дочек.

Отмечается, что Ильючик вышла замуж в 22 года, а в 23 родила первенца. Женщина награждена орденом «Материнская слава», а также сама выросла в большой семье — у ее матери было девять родных детей и семь приемных.

Ранее в Подмосковье врачи помогли женщине родить двойню и стать мамой в 11-й раз.

Автор:Маргарита Сурикова
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