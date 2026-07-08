Москвичка родила 16-го ребенка

Москвичка Елена Ильючик родила 16-го ребенка. Мальчик появился на свет в роддоме ГКБ № 29. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Малыш весом 4200 граммов и ростом 56 сантиметров стал девятым сыном в семье. Также у супругов подрастают семь дочек.

Отмечается, что Ильючик вышла замуж в 22 года, а в 23 родила первенца. Женщина награждена орденом «Материнская слава», а также сама выросла в большой семье — у ее матери было девять родных детей и семь приемных.

Ранее в Подмосковье врачи помогли женщине родить двойню и стать мамой в 11-й раз.