Москвичка случайно постирала котенка в машинке

В Москве спасатели вытащили котенка из стиральной машины. Об этом сообщила пресс-служба столичного Пожарно-спасательного центра.

Отмечается, что животное запрыгнуло в барабан, пока хозяйка отвлеклась. После старта машинки из нее послышалось мяуканье. Женщина срочно остановила стирку, но достать котенка не смогла.

Москвичке помог расчет аварийно-спасательного отряда № 5 столичного Пожарно-спасательного центра.

«Спасатели аккуратно достали слегка перепуганного, мокрого, но благоухающего и абсолютно невредимого котенка и передали проказника хозяйке», — подчеркнули в ведомстве.

В феврале еще одна москвичка постирала кота в стиральной машинке, он выжил.