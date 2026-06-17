Москвичка травмировалась из-за двери метро и выиграла суд

Москвичка, травмированная в метро из-за входной двери, выиграла суд по взысканию убытков и компенсации морального вреда, сообщили суды общей юрисдикции города.

Женщина получила травму из-за того, что входная дверь на станции «Авиамоторная», закрываясь, ударила ее в спину. Она посчитала причиной неисправность двери, которая вместо торможения закрылась с ускорением.

Представитель ответчика в суде возразил, что дверь не является источником повышенной опасности, а вред причинен не действиями метрополитена, а «третьим лицом, не придержавшим створку». Но суд частично удовлетворил иск, взыскав с метрополитена 112 401 рублей — компенсацию морального вреда и расходы на лечение. Апелляция в Мосгорсуде согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила решение без изменения.

Ранее пассажир московского метро не успел забежать в вагон, перед ним закрылись двери. Из-за эмоций он ударил ногой по левой стеклянной створке дверного проема и разбил ее.