Москвичка умерла во время процедуры по подтяжке кожи на руках

Москвичка умерла во время брахиопластики — пластической операции по подтяжке кожи и удалению лишней жировой ткани на внутренней стороне плеч — в частном бьюти-коворкинге на Краснопролетарской улице. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, у 39-летней пациентки развился анафилактический шок из-за введенного обезболивающего.

Брахиопластику проводила врач с 13-летнем стажем, имевшая за плечами стажировки в Испании и Германии, но без лицензии на данную процедуру.

Расследование дела находится на контроле столичной прокуратуры, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 235 УК РФ («Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее сообщалось, что в Москве девушке изуродовали грудь во время пластической операции в элитной клинике Sophie Fleur. За это она заплатила 1,5 миллиона рублей.