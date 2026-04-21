Москвичка за месяц «заработала» почти два миллиона рублей и уголовное дело

Москвичка обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее украли ювелирные украшения на сумму почти 1,9 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, правоохранителям она рассказала, что входная дверь не была повреждена, а в квартире был порядок.

Проведя оперативно-разыскные мероприятия, полицейские установили, что к краже причастна 40-летняя местная жительница, которая работала у семьи потерпевшей няней. Выяснилось, что на протяжении месяца она тайно похищала из квартиры украшения, а затем сдавала их в ломбард и тратила полученные деньги по своему усмотрению.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

