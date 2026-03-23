Москвичке прыснули в лицо из баллончика из-за бесплатных газет в метро

Москвичке распылили в лицо содержимое перцового баллончика из-за того, что она взяла, по мнению виновника, слишком много бесплатных газет в метро, передает МВД по городу.

По словам полиции, мужчина раскладывал газеты на стендах в вестибюле станции «Черкизовская», женщина же часто приходила и забирала множество экземпляров. Из-за этого они поссорились, и в очередной раз 67-летний москвич прыснул ей в лицо из баллончика. Женщина получила химический ожог глаз. Видео произошедшего опубликовал ТАСС.

Подозреваемого задержали в Погонном проезде, он признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В феврале женщина распылила перцовый баллончик в мужчину, который случайно задел ее в метро. Инцидент произошел на станции «Щелковская». При входе в метро мужчина случайно задел 48-летнюю пассажирку плечом, что стало причиной конфликта. В ходе перепалки женщина схватила перцовый баллончик и распылила его содержимое в лицо оппоненту. При этом присутствие других пассажиров на платформе ее не смутило.