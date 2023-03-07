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05:07, 07 марта 2023
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Москвички уступили петербурженкам первенство в частоте правонарушений

Москвички уступили петербурженкам первенство в частоте правонарушений
Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Москвички уступили петербурженкам первенство в частоте правонарушений, это следует из данных аналитиков охранной компании «Delta Системы безопасности». Результаты исследования появились в распоряжении «Мосленты».

«Чаще всего женщины совершают противоправные действия в Санкт-Петербурге, на втором месте — Москва, замыкает тройку лидеров Челябинск. А вот самые спокойные девушки проживают в Смоленске, Кургане и Магнитогорске», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, самым частым правонарушением у россиянок оказалось хулиганство — до 45 процентов всех случаев за последние два года. На второй строчке расположилось нарушение общественного порядка — до 26 процентов, 24 процента женщин были уличены в незаконном проникновении, а еще девять совершили кражи.

Женские правонарушения зачастую носят эмоциональный характер (скандалы, конфликты, ссоры и даже драки), отметил директор по маркетингу «Delta Системы безопасности» Валерий Ушков. На втором месте — рациональный расчет и, в единичных случаях, состояние алкогольного опьянения, рассказал он.

Ранее сестры Зайцевы назвали главное отличие москвичей от жителей других городов. Артистки считают, что москвичи постоянно торопятся.

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