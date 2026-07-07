Москвички рассказали о любви дарить подарки

Треть москвичек рассказали, что любят радовать подруг подарками без повода, чтобы поднять им настроение и поддержать. Об этом со ссылкой на исследование Sokolov пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Наиболее частым подарком стали цветы — о них в качестве подарка подругам сообщили 69 процентов жительниц столицы. Еще 58 процентов москвичек предпочитают дарить декоративную косметику и уходовые средства. Парфюм подругам дарят 46 процентов опрошенных, различные сертификаты — 37 процентов. Также популярным подарком стали сладости и наборы деликатесов — ими подруг радуют 34 процента респондентов.

Еще 31 процент москвичек заявили, что в качестве подарка предпочитают переводить подругам деньги. Четверть опрошенных рассказали, что дарят украшения.

Как отмечается в результатах исследования, сами жительницы столицы хотели бы получать от подруг сертификаты на спа и процедуры, — такой вариант выбрали 56 процентов респондентов. Также среди желанных подарков оказались совместные впечатления — поездки, концерты — или ужины (46 процентов), денежный перевод (42 процента) и украшения (39 процентов).

Ранее опрос показал, как россиянки заботятся о себе и что чаще всего дарят близким на праздники. В частности, 19 процентов опрошенных заявили, что видят заботу о себе в покупке косметики, приятных мелочей без повода или обновлении гардероба.