Москвичку уволили за разглашение коммерческой тайны через ИИ

В Москве топ-менеджера инженерной компании уволили за разглашение коммерческой тайны через нейросеть DeepSeek. Об этом сообщает РИА Новости.

Москвичка работала на должности директора по продажам с ежемесячным окладом более 800 тысяч рублей. После увольнения она через суд требовала отменить приказ работодателя и изменить его на расторжение трудового договора с формулировкой «по соглашению сторон». Также она рассчитывала на выплату полагавшегося в таком случае «золотого парашюта» в размере пяти миллионов рублей.

Однако компания не признала ее иск, указав, что сотрудница не только загрузила данные в ИИ, но и пересылала служебные документы по корпоративной почте, ставя свою личную электронную почту в скрытую копию. Тем не менее ответчик предлагал выплатить москвичке 400 тысяч рублей и изменить формулировку увольнения в рамках мирового соглашения, но получил отказ.

Суд в итоге пришел к выводу об отсутствии производственной необходимости в действиях истца и признал приказ об увольнении законным, указав, что речь идет о грубом нарушении трудовых обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Москве специалисты с навыками работы с ИИ [зарабатывают](https://moslenta.ru/news/lyudi/zarplaty-ii-25-06-2026.htm до 350 тысяч рублей в месяц.