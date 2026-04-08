Москвичу дали 15 суток за попытку украсть девушку, как в «Кавказской пленнице»

Тверской районный суд Москвы назначил наказание в виде 15 суток административного ареста мужчине, который пытался похитить незнакомую девушку. Он представил себя героем фильма «Кавказской пленница», рассказали об этом в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Как отмечается, утром в воскресенье, 5 апреля, мужчина подошел к двум девушкам, чтобы познакомиться. Одну из них он закинул на плечо и понес в подземный переход. Девушка смогла вырваться и убежать.

Москвич пояснил, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По его словам, он хотел девушку впечатлить, поэтому повел себя как в известном фильме.

В итоге суд признал его виновным в мелком хулиганстве и отправил под арест.

