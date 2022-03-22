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Стали известны мотивы облившего кислотой трех человек в Подмосковье преступника

Стали известны мотивы облившего кислотой трех человек в Подмосковье преступника
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Стали известны подробности преступления 25-летнего мужчины, который облил кислотой трех человек в подмосковном Домодедове. О мотивах злоумышленник рассказал сотрудникам Следственного комитета, сообщает Telegram-канал «112».

В понедельник, 21 марта, молодой человек облил кислотой свою бывшую возлюбленную. Также пострадал ее нынешний молодой человек и проходивший мимо 11-летний ребенок. Потерпевших госпитализировали в областную больницу.

Задержанный признался в содеянном и пояснил, что знаком с потерпевшей с 2011 года, а на данный момент они «находятся в ссоре». Злоумышленник также рассказал, что серную кислоту он купил в интернет-магазине, и уточнил, что пошел на преступление из-за ревности и обиды.

Ранее стало известно, что облитая кислотой в Подмосковье девушка лишится глаза.

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