Мотоциклисты установили рекорд в заезде по Садовому кольцу

Более 20 тысяч мотоциклистов приняли участие в заезде по Садовому кольцу в Москве в честь открытия мотосезона. Как сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, это стало абсолютным рекордом по числу участников.

Масштабную колону возглавили представители 38 мотоклубов и сообществ.

После чего, праздничная программа мотофестиваля на Воробьевых горах продлилась до самого вечера. Гости послушали выступления групп «Агата Кристи», «Нэил Шери» и «Братья Грим».

Также все желающие приняли участие в различных конкурсах, мастер-классах и других активностях.

«Мы регулярно проводим масштабные мотофестивали. Такие мероприятия помогают напомнить участникам об ответственном поведении за рулем. Результат этой работы — снижение аварийности», — добавил Максим Ликсутов.

Ликсутов также отметил, что с начала года зафиксировали 70 ДТП с участием мотоциклистов, включая курьеров на мощном электротранспорте. Это почти на 40 процентов меньше, чем в прошлом году.

Ранее москвичи установили рекорд в финале Всероссийской олимпиады школьников.