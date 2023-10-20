00:23, 20 октября 2023
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Геннадий Хазанов назвал Москву своего детства мрачным городом
Актер Хазанов назвал Москву своего детства мрачным городом.
Фото: Вячеслав Прокофьев / Коммерсантъ
Художественный руководитель Театра эстрады, актер Геннадий Хазанов описал Москву своего детства. В беседе с «Мослентой» он заявил, что столица СССР в середине 50-х годов была довольно мрачным городом.
«Я запомнил Москву плохо освещенным и очень неприветливым, с точки зрения внешнего вида, городом», — поделился артист в интервью.
По словам собеседника, в его памяти остались мало улыбающиеся москвичи. Такое положение дел он связал с послевоенным разочарованиями и крушениями надежд людей.
Ранее москвичи описали детские эмоции от прощания с мишкой на Олимпиаде-80.