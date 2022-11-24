Студентка из Москвы выиграла в лотерею и стала мультимиллионершей

Студентка московского университета стала одним из самых молодых лотерейных мультимиллионеров, выиграв 56 миллионов рублей в «Столото», пишут РИА Новости.

«Примечательно, что девушка не отгадала ни одного числа и стала обладательницей внушительного суперприза», — уточняет агентство. По правилам суперприз выигрывает тот, кто угадает 12 из 24 чисел или не угадает ни одного.

Сама 22-летняя москвичка признается, что не ожидала такой удачи, ведь раньше она никогда не выигрывала больше 2500 рублей.

«Накупила билетов. Числа сама не отмечала, доверилась автоматическому выбору комбинаций», — рассказала она. После выигрыша студентка первым делом решила приобрести недвижимость в Москве и записаться в автошколу.

Ранее российский певец Юрий Лоза едва не стал жертвой аферистов и раскрыл мошенническую схему с якобы выигрышем крупного денежного приза.