Муж Летучей высказался об откровенных фотографиях девушек в интернете

Муж телеведущей Елены Летучей высказался об откровенных фотографиях девушек в интернете. В интервью своей супруге предприниматель Юрий Анашенков назвал подобные снимки в сети серьезной работой.

«Как ты относишься к моим фото в купальниках или белье, которые я выставляю, а не только тебе высылаю?» — поинтересовалась у мужа Летучая. «Мне нравится. Я не против, если это не пошло. У тебя хорошая фигура, поэтому пока можно», — ответил Анашенков.

По мнению Анашенкова, в каждой паре вопрос допустимости публичной демонстрации таких снимков должен быть обговорен заранее. «Тут вопрос в том, как люди друг к другу относятся, уважают ли чувства друг друга. Если партнеру не нравится, то, конечно, лучше не выставлять», — пояснил он. Предприниматель добавил, что запреты на подобные фото со стороны мужчин говорят об их комплексах, с которыми нужно работать.

Одинокие девушки, заметил муж Летучей, занимаются подобным не просто так, для многих это настоящая работа.

«Мне нравится эротика, мне нравится порно, не вижу в этом ничего плохого. Всегда поощряю девчонок лайками. Я понимаю, насколько это тяжелая работа: надо выбрать локацию, накраситься, правильно выставить свет, а перед этим ухаживать за своим телом, качать его, проводить много времени в зале. Да, попу выставлять — это серьезная работа», — заявил он.

Ранее москвичи дали оценку откровенным съемкам знаменитостей. 13 процентов опрошенных назвали откровенные съемки звезд ужасными и аморальными.