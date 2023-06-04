Александр Панкратов-Черный раскрыл подробности судьбы мужа Светланы Светличной

Актер Александр Панкратов-Черный раскрыл «Мосленте» подробности судьбы своего коллеги, мужа актрисы Светланы Светличной Владимира Ивашова. Из-за нехватки работы в кино Ивашов трудился на стройке, чтобы обеспечить семью.

«До того, как уйти работать прорабом на стройку, он брался за любую работу в кино. Например, Володя сам выполнял сложные каскадерские трюки — только чтобы получить лишнюю копейку», — поделился Панкратов-Черный.

Каскадерский трюк на съемках фильма Николая Фомина «Русские братья», по словам собеседника «Мосленты», едва не стоил Ивашову жизни — актера спас его конь.

«Володя на своем жеребце подъехал сзади к кобыле, и она как лягнет! Хорошо, что под Володей конь был очень умный: отскочил в сторону. Копыто пролетело мимо, а могло разбить голову всаднику», — рассказал Панкратов-Черный.

Но вскоре Ивашов сменил съемочную площадку на стройку, где он мог получать больше денег, чтобы прокормить жену, у которой в 1990-х тоже было мало предложений в кино, и их двоих детей.

«Когда хоронили Володю, вся бригада его пришла, потому что его очень уважали. А один работяга говорит: "Володя научил меня стихи читать. Он нам все время стихи читал. А обедать пойдем — он нам споет чего-нибудь"», — поделился воспоминаниями Панкратов-Черный.

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