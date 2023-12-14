Стало известно об отношении российских мужчин к маникюру

Об отношении мужчин к маникюру стало известно «Газете.Ru» из сообщения пресс-службы «Фитмоста».

Спрос на маникюр и педикюр среди мужчин вырос на 270 и 348 процентов соответственно. Кроме того, в два раза более востребованными у россиян стали две услуги: лазерная эпиляция и стрижка.

В спорте в 2023 году популярными были пилатес, активные, функциональные тренировки и занятия, направленные на пресс, фитбоксинг. Мужчины чаще всего ходили на йогу критического выравнивания.

Ранее были названы самые популярные у москвичек бьюти-процедуры.