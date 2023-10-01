В Подмосковье мужчина домогался своей малолетней дочери

Пьяный 39-летний мужчина полностью разделся и домогался своей девятилетней больной дочери в подмосковной Коломне. По данным SHOT, в это время 41-летней матери ребенка не было дома.

Известно, что у девочки диагностирована умственная отсталость легкой степени, а ее отец страдает шизофренией. В тот день пьяный мужчина разделся и начал водить половым органов по телу дочери. Когда девочка начала сопротивляться, он ударил ее по лицу. В какой-то момент она смогла вырваться и запереться в комнате, откуда ребенку удалось позвонить матери.

Приехав на место женщина обнаружила спящего в кровати дочери мужа и заплаканную девочку. В результате ребенка с ушибами мягких тканей лица и носа госпитализировали, извращенца задержали. Возбуждено уголовное дело за насильственные действия. По этой же статьей он был судим в 90-е годы.

Ранее сообщалось, что мужчина надругался над малолетней девочкой в московском метро.