Мужчина ограбил москвича с помощью удочки и уехал на автобусе

Мужчина в Люблино ограбил москвича с помощью удочки. Об этом сообщила Московская полиция.

Грабитель подошел к 37-летнему горожанину на остановке на Ставропольской улице. Он неожиданно ударил его удочкой по голове и несколько раз руками, после чего отобрал телефон и деньги. С таким «уловом» он сел на прибывший автобус и уехал. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей.

По горячим следам оперативники задержали грабителя — это 48-летний ранее неоднократно судимый. Добытое вернут владельцу, возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, задержанного арестовали.

Ранее в Москве мужчина и девушка пришли в магазин, чтобы украсть две бутылки алкоголя. Девушка напала на охранника, который пытался им помешать, и укусила его.