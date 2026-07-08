Мужчина попытался сбить полицейских в Москве и избежал тюрьмы

В Москве озвучили приговор мужчине, который попытался сбить сотрудников полиции. Как сообщили в столичной прокуратуре, он направлен на принудительное лечение.

Инцидент произошел 6 января на Люблинской улице. Мужчина проигнорировал требование сотрудников ППСП предъявить документы, а вместо этого нажал на газ и устроил опасную езду. На Москворецкой набережной он попытался совершить наезд на правоохранителей, после чего столкнулся со служебным автомобилем и скрылся.

Когда сотрудники полиции вновь попытались его остановить, обвиняемый набросился на инспектора ДПС с кулаками, после чего мужчину задержали.

«По результатам комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — сказано в сообщении.

Мужчину направили на принудительное лечение.

Ранее в Москве нарушитель отказался показывать документы и протащил инспектора ДПС по асфальту, после чего попытался скрыться.