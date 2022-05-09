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В Подмосковье мужчина ранил ножом четырех человек

В Подмосковье мужчина ранил ножом четырех человек
Фото: Globallookpress.com

В Подмосковье мужчина ранил ножом четырех человек во время потасовки. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

По информации ведомства, 7 мая в дежурную часть по городскому округу Домодедово поступило сообщение, что на бульваре Строителей происходит драка. Прибывшие на место полицейские установили, что между группой граждан на бытовой почве произошел конфликт. В результате один из участников травмировал четверых человек. Пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время злоумышленника разыскивают правоохранительные органы. Проводится проверка.

Ранее в центре Москвы произошла массовая драка с участием 12 человек.

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