Мужчина с топором разгромил спорткар в Москве, об этом сообщает Telegram-канал «112».

Кадры с места происшествия появились в соцсетях. На них видно, как мужчина разбил стекла Nissan GT-R и ушел.

Как уточняет Telegram-канал «Москвач», инцидент произошел на Новоясеневском проспекте. После «расправы» над автомобилем злоумышленник сел в свою машину и уехал. Что стало причиной такого поведения, и кому принадлежит поврежденный спорткар, неизвестно.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья получил тюремный срок из-за кражи топлива из каршеринговых машин и вождения в нетрезвом виде.