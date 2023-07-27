14:52, 27 июля 2023
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В Москве мужчина полгода совращал ребенка своей сожительницы
РЕН ТВ: в Москве мужчина полгода совращал восьмилетнюю дочку своей сожительницы.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
В Москве мужчина полгода совращал восьмилетнюю девочку — дочь своей сожительницы, сообщает РЕН ТВ.
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