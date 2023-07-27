В Москве мужчина полгода совращал ребенка своей сожительницы

В Москве мужчина полгода совращал восьмилетнюю девочку — дочь своей сожительницы, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, житель столицы 1986 года рождения с применением силы совершал в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера. Об этом правоохранителям стало известно от родного отца девочки.

Педофила задержали на западе Москвы. Ему может грозить до 20 лет колонии, говорится в сообщении.

Ранее в подмосковной Дубне многодетного отца обвинили в совращении дочерей.