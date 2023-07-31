В Москве мужчина упал с высоты девятого этажа и погиб

Рабочий погиб при падении с высоты девятого этажа на западе Москвы, сообщает в понедельник, 31 июля, пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, на улице Лобачевского строитель упал со строящегося здания, спасти его не удалось. Известно, что погибшему был 41 год.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего и законность процессуальных решений следственных органов. Проверяются лица, ответственные за охрану труда и технику безопасности.

Ранее стало известно, что в Подмосковье монтажник упал в шахту лифта с высоты третьего этажа.