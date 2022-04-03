Мужчина в колготках в московском метро удивил россиян

Мужчина в колготках вместо штанов, прокатившийся в поезде московского метро, удивил россиян. Снимок опубликовали в сообществе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

На фото изображен россиянин в очках, синей вязаной шапке, легкой демисезонной куртке, ботинках и черных полупрозрачных колготках. Пассажир сидит, положив ногу на ногу и скрестив на бедре руки. У него абсолютно серьезный вид. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на внешний вид москвича. Некоторые предположили, что мужчина с кем-то поспорил.

«А вот это реально страшно», «Ух, какая штучка», «Весеннее обострение», «Может на спор? Не похож на сумасшедшего и опрятный вроде. Ну и ноги стройные», «Я надеюсь, это фотошоп?» — прокомментировали подписчики сообщества.

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