Опубликовано 23 мая 2026, 19:15
Мужчина жестоко избил дочь в лифте в Подмосковье

Мужчина жестоко избил дочь в лифте и стал фигурантом уголовного дела в Балашихе.
Мужчина жестоко избил дочь в лифте в подмосковной Балашихе, передает Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как две девочки заходят в лифт с мужчиной. Перед тем, как дверь закрывается, девочка зовет на помощь прохожего и кричит, что мужчина ей не отец. Ребенок заявляет, что он бьет ее и младшую сестру. Как только дверь захлопывается, мужчина начинает избивать ребенка и кричать на него матом.

После публикации кадров ситуацией занялись следователи и прокуратура. Девочек забрали правоохранительные органы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По словам знакомой семьи, произошедшее стало для нее шоком, так как семья считалась благополучной.

Автор:Марине Абрамян
  4. Мужчина жестоко избил дочь в лифте в Подмосковье