У кафе в центре Москвы мужчину ранили из его же пистолета

Огнестрельное ранение получил 35-летний мужчина у кафе во 2-м Кожевническом переулке в центре Москвы. Об этом сообщает «МК».

Стало известно, что вечером двое мужчин на входе в кафе повздорили с другой компанией. В завязавшейся драке один из них выронил травматический пистолет, его оппонент подобрал оружие и произвел выстрел. В результате мужчину госпитализировали с ранениями бедра. Полиция начала розыск стрелявшего, сообщает «МК». .

Ранее мужчина устроил стрельбу в столичном парке и попал на видео.