Мужчину задержали за развратные действия в отношении мальчика в метро Москвы
В Москве задержали мужчину, совершившего развратные действия в отношении мальчика в метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.
По данным следствия, не позднее 7 июня мужчина 1969 года рождения в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Речной вокзал» к станции «Водный стадион», совершил в отношении ранее незнакомого девятилетнего мальчика иные действия сексуального характера.
Подозреваемого оперативно задержали. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Фигуранта проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона.
Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуево Московской области мужчина попытался пробраться в детский сад. Он заявил, что считает себя ребенком.