Мужчину задержали за развратные действия в отношении мальчика в метро Москвы

В Москве задержали мужчину, совершившего развратные действия в отношении мальчика в метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

По данным следствия, не позднее 7 июня мужчина 1969 года рождения в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Речной вокзал» к станции «Водный стадион», совершил в отношении ранее незнакомого девятилетнего мальчика иные действия сексуального характера.

Подозреваемого оперативно задержали. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Фигуранта проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуево Московской области мужчина попытался пробраться в детский сад. Он заявил, что считает себя ребенком.