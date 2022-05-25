Телеканал «Пятница!» начал поиск мужчины мечты для Ивлеевой

О поиске мужчины мечты для блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой объявили в Telegram-канале телеканала «Пятница!».

«Я немножко в замешательстве, конечно. Но в целом есть ощущение предвкушения какого-то. Такого легкого волнительного предвкушения. Ситуация для меня новая. Формат для меня тоже новый. И, я так полагаю, что мне придется быть откровенной. Мне вообще интересно посмотреть, какой сейчас мужчина пошел», — сказала Ивлеева.

Сообщается, что в реалити «Сердце Ивлеевой» девушка попробует построить отношения на глазах у миллионов зрителей. В качестве претендентов для спутника блогерши будут отобраны 50 мужчин разного социального статуса, достатка, профессии и темперамента со всей России.

«Я буду очень рада, если действительно что-то может получиться. Не отказалась бы от романтических отношений, но там, как говорится, как Бог даст. Вообще я ко всему открыта и верю в любовь жутко! Знаю, ее везде можно повстречать. Я в ней никогда не разочаровываюсь и всегда ее жду. Я здесь, приходи!» — добавила она.

Как известно, Ивлеева была три года в браке с рэпером Элджеем. Однако летом прошлого года звездная пара сообщила о расставании.

Ранее певец Григорий Лепс назвал признак готовности мужчины к женитьбе. Артист заявил, что у мужчины перед свадьбой должен быть свой дом.