Уролог назвал обостряющиеся летом мужские болезни
Уролог Шкабурин заявил, что летом у мужчин может обостриться простатит.
Мужские болезни, которые могут обостряться летом, назвал в беседе с «Мослентой» врач уролог-андролог «СМ-Клиника» Алексей Шкабурин. Это простатит, инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), и мочекаменная болезнь.
«Обострения этих заболеваний случаются именно летом, потому что начинается купальный сезон. Водоемы, не предназначенные для купания, могут быть причиной обострения различных инфекций. Кроме того, незакаленный человек при длительном нахождении в прохладной воде может застудиться, что влечет за собой воспаление мочевого пузыря или предстательной железы»
Алексей Шкабурин
Чтобы этого избежать, врач советует купаться не более десяти минут, а затем греться на берегу. Уролог не рекомендует и долго находиться в мокрых плавках — это увеличивает шанс заболеть.
Кроме того, он подчеркнул, что лето — время отпусков и курортных романов, которые могут повлечь за собой распространение инфекций, передаваемых половым путем.
«Если вы не уверены в своем половом партнере, необходимо использовать средства барьерной контрацепции. Помните, что инфекции, передаваемые половым путем, могут протекать без симптомов. Если все же произошел незащищенный половой контакт, необходимо обратиться к врачу для сдачи мазков на ИППП»
Помимо этого, летом может обостриться мочекаменная болезнь и в целом возрастает нагрузка на почки. Из-за обезвоживания возникают условия для отложения солей и образования камней в почках. Чтобы избежать обезвоживания, в жаркое время года организму требуется больше жидкости, поэтому почкам приходится работать более усердно.
«Не забывайте пить побольше воды комнатной температуры во время жарких дней. Мужчинам необходимо употреблять 30 миллилитров воды на один килограмм веса»
Врач напомнил, что в случае появления любых урологических жалоб следует обратиться к специалисту и не заниматься самолечением. Насторожить должны такие симптомы, как боли при мочеиспускании, высокая температура, боль в пояснице, общая слабость и быстрая утомляемость, отеки.
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