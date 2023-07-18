Уролог назвал обостряющиеся летом мужские болезни

Чтобы этого избежать, врач советует купаться не более десяти минут, а затем греться на берегу. Уролог не рекомендует и долго находиться в мокрых плавках — это увеличивает шанс заболеть.

Кроме того, он подчеркнул, что лето — время отпусков и курортных романов, которые могут повлечь за собой распространение инфекций, передаваемых половым путем.