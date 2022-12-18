Нутрициолог объяснила отличие мужского типа ожирения от женского

Отличие мужского типа ожирения от женского объяснила в интервью радио Sputnik нутрициолог Ольга Панова.

«Мужской тип называется "яблоко", при этом полнеет верхняя часть туловища — плечи, грудь, живот. Мы редко видим у мужчин распределение другого характера. Женский тип — "груша", в этом случае жир растет в области талии и в области бедер», — рассказала специалист.

Панова уточнила, что при мужском типе ожирения жировые отложения уходят быстрее, но так же быстро они и набираются. «Если у вас женский тип, то легко худеют щеки и грудь, сложно и долго — бедра и талия. Но если вы все-таки добились похудения, то эффект при правильном питании и регулярных занятиях спортом будет долговременным», — отметила она.

Ранее неочевидные причины ожирения назвал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. По его словам, худеющие люди уделяют огромное внимание подсчету калорий, но при этом забывают о роли микрофлоры в наборе веса.