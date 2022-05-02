Люди
Сегодня в 19:29
1 мин.

Доктор Мясников оценил вред препаратов от аллергии

Доктор Мясников оценил вред препаратов от аллергии
Фото: Pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил вред длительного приема антигистаминных препаратов от аллергии. О том, опасны ли такие лекарства, он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Доктор отметил, что антигистаминные препараты можно принимать годами без вреда для печени. Однако для эффективности доза должна быть значительно выше той, что указывают в инструкции. Поэтому Мясников посоветовал проконсультироваться с врачом.

Врач напомнил о существовании аллергенспецифической иммунотерапии. При ней пациенту постепенно вводят возрастающие дозы аллергена. После терапии человек может избавиться от неприятных симптомов.

Ранее иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина назвала способы облегчить аллергию на цветение.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.