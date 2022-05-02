Доктор Мясников оценил вред препаратов от аллергии

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил вред длительного приема антигистаминных препаратов от аллергии. О том, опасны ли такие лекарства, он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Доктор отметил, что антигистаминные препараты можно принимать годами без вреда для печени. Однако для эффективности доза должна быть значительно выше той, что указывают в инструкции. Поэтому Мясников посоветовал проконсультироваться с врачом.

Врач напомнил о существовании аллергенспецифической иммунотерапии. При ней пациенту постепенно вводят возрастающие дозы аллергена. После терапии человек может избавиться от неприятных симптомов.

Ранее иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина назвала способы облегчить аллергию на цветение.