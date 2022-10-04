Мясников раскрыл опасные последствия неправильной осанки

Опасные последствия неправильной осанки раскрыл в беседе с «Общественной службой новостей» российский врач и телеведущий Александр Мясников.

«Все важнейшие внутренние органы находятся внутри каркаса из грудной клетки и тесно связаны геометрически с ней в брюшной полости и тазовыми органами. Легкие не могут расправиться, если у тебя недостаточный вздох и перекошенная грудная клетка. Сердце также находится в стесненных обстоятельствах, сдавливаясь другими органами», — объяснил он.

По словам Мясникова, давление нарушает объем легких и дыхания, увеличивает частоту сердцебиения и даже провоцирует появление изжоги: происходит заброс кислого содержимого в пищевод из-за того, что высоко стоит диафрагма.

Ранее были названы главные правила для обустройства рабочего места школьнику. Специалист назвала размеры рекомендуемой мебели и дала советы по освещению.