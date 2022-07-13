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В программе Мясникова назвали опасную ошибку при закапывании лекарства в глаз

В программе Мясникова назвали опасную ошибку при закапывании лекарства в глаз
Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Опасную ошибку при закапывании лекарства в глаз назвал заведующий отделом терапевтической офтальмологии МНТК «Микрохирургия глаза» Дмитрий Майчук. О ней он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с ведущим Александром Мясниковым, врачом-терапевтом.

«Неважно, куда капать: в угол глаза или на конъюнктиву. Самая большая проблема возникает, когда пациент начинает трогать глаз носиком капель», — заявил офтальмолог. Он предупредил, что таким образом в воспаленный глаз можно занести вторичную инфекцию.

Закапывать лекарство в глаз Майчук порекомендовал перед зеркалом или лежа на спине. «Капаем вглубь. Не принципиально попасть в уголок глаза. Главное — чтобы растеклось», — описал он правильную технику.

Кроме того, при закапывании следует оттянуть нижнее веко левой рукой, если пациент правша, и опереться правой рукой на левую. Доктор объяснил, что подобная постановка рук поможет избежать прикосновения флакона с лекарством к глазу.

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