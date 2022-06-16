Мясников развеял популярные мифы о бане

Популярные мифы о противопоказанности бани с парной людям с хроническими заболеваниями и решении с ее помощью проблемы веса опровергли в передаче «О самом главном» известный врач и телеведущий Александр Мясников и его коллега, эксперт по баням Сергей Беляев. Выпуск на эту тему доступен на платформе «Смотрим».

«Баня — это реальная физиотерапевтическая процедура», — объяснил Мясников. Он заявил, что баня не запрещена диабетикам, гипертоникам, астматикам и другим людям с хроническими заболеваниями. Она противопоказана лишь людям с острыми и кожными заболеваниями, сказал врач.

А Сергей Беляев назвал мифом мнение о том, что в бане можно сбросить лишний вес. «В бане похудеть нельзя. Когда вы приходите в баню, вы начинаете потеть, у вас выходит вода», — объяснил он. По его словам, все спрошенные таким образом килограммы быстро вернутся.

Ранее главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук и ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Николай предупредил об опасности посещения бани для отдельных категорий граждан.