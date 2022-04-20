Доктор Мясников раскрыл неочевидный признак инфаркта

Жжение вверху живота может быть симптомом инфаркта. Об этом в новом выпуске программы «О самом главном» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам врача, сердечный приступ часто можно спутать с такими недугами, как язва, панкреатит или изжога из-за симптомов жжения в верхней части живота. Он добавил, что инфаркт может быть «немым», то есть не имеющим очевидных признаков.

В группу риска обычно входят люди с гипертонией, курильщики, людисповышенным уровнем холестерина и сахара в организме. «Вы должны знать именно факторы риска, у вас повышен сахар, холестерин или давление, значит, вам надо двигаться, садиться на строгую диету, плавать, бегать, лечить гипертонию», — раскрыл специалист способы профилактики.

Ранее доктор Мясников назвал причины возникновения головных болей. По его словам, проблема может возникнуть из-за перекоса верхнечелюстного сустава.