Мясников назвал необычный способ вылечить головную боль

Неожиданный способ вылечить головную боль назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он сообщил, что недуг можно побороть с помощью антидепрессантов, которые в этом случае назначаются в небольших дозах.

«Упорные головные боли, если вы принимаете обезболивающие больше 15 раз в месяц, то есть каждый второй день, лечат как раз небольшими дозами антидепрессантов», — заявил доктор в разговоре с гостьей передачи.

Ранее Мясников назвал причины возникновения головных болей. По его словам, мигрень может проявлять себя из-за проблем в суставах и скелетно-мышечных недугов.