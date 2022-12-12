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15:17, 12 декабря 2022
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Мясников назвал необычный способ вылечить головную боль

Мясников назвал необычный способ вылечить головную боль
Фото: Ivan Aleksic / Unsplash

Неожиданный способ вылечить головную боль назвал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он сообщил, что недуг можно побороть с помощью антидепрессантов, которые в этом случае назначаются в небольших дозах.

«Упорные головные боли, если вы принимаете обезболивающие больше 15 раз в месяц, то есть каждый второй день, лечат как раз небольшими дозами антидепрессантов», — заявил доктор в разговоре с гостьей передачи.

Ранее Мясников назвал причины возникновения головных болей. По его словам, мигрень может проявлять себя из-за проблем в суставах и скелетно-мышечных недугов.

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