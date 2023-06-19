Доктор Мясников дал советы по выбору клубники летом

Советы по выбору клубники летом дал в своей авторской программе на телеканале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он напомнил о контроле над качеством клубники в супермаркетах.

«Когда мы покупаем клубнику у производителя, мы понимаем, что, может, это не так вкусно, но худо-бедно он контролирует количество антибиотиков во время выращивания ягод. А чем поливала свою клубнику бабушка с рынка, никто не знает», — заметил доктор.

В то же время Мясников признал, что клубника в лотке у бабушки выглядит аппетитнее, пахнет лучше и на вкус она более настоящая, поэтому сам он чаще покупает ягоды в таких местах.

«В целом клубника не очень чистая в любом месте. Поэтому берите ее там, где вам вкуснее», — посоветовал он.

Теледоктор призвал в любом случае не забывать о тщательном мытье клубники перед употреблением — даже если она выращена на собственном огороде. Ограничений по количеству употребляемых ягод в день, по его словам, нет.

Ранее Мясников предупредил о смертельной опасности употребления сладкого.