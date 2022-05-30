Доктор Мясников заявил о начале конца коронавируса

О начале конца коронавируса заявил в личном Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников. По словам доктора, все идет естественным путем: вирус мутирует в сторону большей скорости распространения и меньшей тяжести течения заболевания.

«Новые подвиды омикрона в полтора раза заразнее первоначального варианта. Они поражают и уже им переболевших. Вакцинация также имеет ограниченный эффект. Хорошие новости — новые подвиды омикрона вызывают, как правило, банальное ОРЗ, а то и вовсе протекают бессимптомно. То есть становится по клинике неотличим от других, уже давно нам известных разновидностей человеческого коронавируса», — написал Мясников.

Телеврач напомнил, что пожилым и людям с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями по-прежнему необходимо продолжать вакцинацию. По его словам, прививка эффективна и должна стать сезонной, как в ситуации с гриппом.

«Особенно обнадеживают данные о том, что вакцина, хотя и не предотвращает надежно от инфицирования коронавирусом, но снижает риски долгих постковидных осложнений», — заключил Александр Мясников.

Ранее доктор Мясников предупредил об опасности КТ. По словам специалиста, полтора-два процента от всех случаев рака легких возникают в результате злоупотребления компьютерной томографией.