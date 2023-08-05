01:31, 05 августа 2023
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Мясников назвал лучшее упражнение для борьбы с гипертонией
Доктор Мясников назвал планку лучшим физическим упражнением для борьбы с гипертонией.
Фото: Olivia Bauso / Unsplash
Лучшим физическим упражнением для борьбы с гипертонией назвал в своем Telegram-канале планку известный врач-терапевт, телеведущий Александр Мясников.
«Изометрические упражнения — лучшие из всех для предотвращения и лечения гипертонии начальной стадии», — написал он.
По словам медика, полезны разные планки: и в положении сидя у стены, и стойка на руках, и боковые. Эти упражнения показали наибольшую эффективность в борьбе с гипертонией, пояснил доктор, сославшись на исследования ученых.
Ранее доктор Мясников разрешил секс через шесть недель после инфаркта.