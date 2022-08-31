Мясников дал советы перед сезоном ОРВИ

Как укрепить иммунитет перед сезоном ОРВИ, посоветовал врач и телеведущий Александр Мясников вместе с инфекционистом Ольгой Афанасьевой в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Ваш иммунитет — это не курить, двигаться, избегать избыточного веса и держать в узде болезни, потому что хронические болезни подавляют иммунитет. Когда начинать? Да всегда! Надо не паниковать и вести здоровый образ жизни», — заявил Мясников.

Специалисты добавили, что заболеть ОРВИ можно не только осенью, но и в любое другое время года. Афанасьева порекомендовала при необходимости увеличить содержание в организме интерферона — белка, помогающего бороться с вирусами. Для этого можно использовать капли с интерфероном для слизистой оболочки носа.

Врачи призвали не бояться новых штаммов коронавируса, в частности, разновидности омикрона под названием «кентавр». «Подлость ситуации в том, что вакцины практически не помогают. Ты переболел омикроном и через две недели можешь спокойно переболеть кентавром», — пояснил Мясников. Он отметил, что естественный иммунитет — это универсальная защита от всех недугов.

Ранее Мясников назвал полезные привычки предков. Он посоветовал обратить внимание на образ жизни и питание людей в Древней Руси.